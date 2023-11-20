11:32 (мск)
Ассистивные технологии — точка роста малого бизнеса
Социальное предпринимательство активно развивается. Потенциал для роста наблюдается в различных отраслях, в том числе и в сфере ассистивных технологий.
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Ассистивные технологии — это направление деятельности, цель которого предоставить людям с различными нарушениями здоровья услуги для поддержания и повышения функциональных возможностей. Лидируют производители систем реабилитации, протезов и ортезов. Наибольшие перспективы — в сегменте слуха и когнитивных нарушений.
Бизнесмены, занятые в секторе ассистивных технологий, могут узнать, подходит ли их предприятие для получения особого статуса и подать заявку на включение в Перечень социальных предприятий на странице спецпроекта МБМ «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Так предприниматели могут получить поддержку от города, в том числе и в продвижении своего бизнеса в рамках проектов «Витрина социальных предприятий города Москвы» и «Малый бизнес — большие истории».
Также социальные предприятия могут стать участниками локальной программы поддержки брендов «Сделано в Москве» и представлять свою продукцию на одноименной платформе.
Для упрощения работы психолога в учебных заведениях «Лаборатория систем саморазвития» разработала платформу по автоматизации психодиагностики TestU.online. Сервис позволяет проводить психодиагностику во всем классе за 20 минут, и психолог сразу видит результаты и группы риска среди детей в виде различной инфографики. Компания получила статус социального предприятия как раз благодаря МБМ.
Компания «Наш мир» также получила статус социального предприятия при помощи МБМ. Она уже несколько лет разрабатывает технологии для создания безбарьерной среды: от тактильных мнемосхем и различных табличек с шрифтом Брайля до поручней для санузлов. Специалисты устанавливают необходимое оборудование и обучают сотрудников правилам коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Участник программы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве» — компания «Ортомода» уже более 20 лет выпускает около 80 тысяч пар обуви в год, из них 30 тысяч персонализированных изделий, созданных по индивидуальным меркам и медицинским назначениям. Там работает 15 специалистов-ортопедов, в том числе пять медработников.
«Ортомода» заботится не только о людях с ограниченными возможностями, но и об экологии. Недавно компания организовала серийное производство экообуви, сделанной из пластиковых бутылок.
Поддержка социальных предприятий реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону:
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