16:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Набережных Челнах родители назвали новорожденную дочь Россией
Старшего сына пары зовут Природа.
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В Набережных Челнах родители назвали свою новорожденную дочь Россией. О необычном имени рассказали медики КДМЦ.
Как сообщили в медучреждении, девочка родилась на сроке 35 недель, ее вес был 1810 граммов. В пятницу, 17 ноября, малышку вместе с мамой выписали домой, они чувствуют себя прекрасно.
Кстати, мама девочки тоже обладательница необычного имени — Родушка. А старшего сына семейной пары зовут Природа.