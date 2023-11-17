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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах родители назвали новорожденную дочь Россией

Старшего сына пары зовут Природа.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах родители назвали свою новорожденную дочь Россией. О необычном имени рассказали медики КДМЦ.

Как сообщили в медучреждении, девочка родилась на сроке 35 недель, ее вес был 1810 граммов. В пятницу, 17 ноября, малышку вместе с мамой выписали домой, они чувствуют себя прекрасно.

Кстати, мама девочки тоже обладательница необычного имени — Родушка. А старшего сына семейной пары зовут Природа.

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