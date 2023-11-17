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17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону заметили торнадо в дождевых тучах

Торнадо удивило жителей Ростова-на-Дону днем 17 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сфотографировали торнадо в дождевых тучах. Снимок был опубликован днем 17 ноября в одном из городских пабликов VK.

Сейчас фото обсуждают интернет-пользователи. Ростовчане удивляются и задаются вопросом, где их земляки запечатлели природное явление. Некоторые поинтересовались в комментариях, чем отличаются торнадо и смерчи.

Как оказалось, торнадо и смерчи — одно и то же явление. На сайте МЧС России говорится, что это атмосферный вихрь, часто обладающий разрушительной силой. Он может возникать в грозовом облаке и распространяться по поверхности земли или воды. Существуют смерчи недолго, от нескольких минут до нескольких часов.

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