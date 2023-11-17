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16:44 (мск), источник: m24.ru

Съезд с ТТК на Кутузовский проспект закроют 18 и 19 ноября

Движение на съезде с внутренней и внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области будет закрыто 18 и 19 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что ограничение введут с 19:00.

Кроме того, не получится проехать по четырем полосам на участках бульвара Энтузиастов и шоссе Энтузиастов с 18 по 22 ноября и с 22 ноября по 1 июня 2024 года.

Ранее движение транспорта закрыли по одной полосе на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Ограничения ввели в связи со строительными работами.

Также не получится проехать по участку улицы Солнечная с 31 октября до 30 ноября из-за ремонтных работ. Перекрытия ввели на улице Солнечная от владения 10, строение 2 до улицы Луганская. Одну полосу закрыли для движения на участке на улице Луганская от дома 7, корпус 1 до дома 10.

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