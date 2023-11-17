17:20 (мск), источник: MOS.Ru
С начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов — Собянин
В помещениях делают единую систему навигации и обустраивают их в соответствии с современными стандартами.
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В столице приводят в порядок молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Отремонтировали уже 45 помещений с начала года. Делаем единую систему навигации и используем современные решения в области организации пространств», — отметил Мэр Москвы.
Всего по новому стандарту работает уже 68 пунктов. Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети. При этом ежемесячно ходить в поликлинику, чтобы забрать направление, не надо — получить его электронный вариант, выбрать удобный график и место выдачи можно онлайн на портале mos.ru. Продукты на молочные кухни поставляют по офсетному контракту.