17:32 (мск), источник: АиФ Крым
Мотино счастье. Пострадавшая от БПЛА в Севастополе собака обрела хозяев
Теперь дворняга будет окружена любовью и заботой.
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От атаки беспилотников на Севастополь страдают не только люди. От одной из ноябрьских атак пострадали и две собаки, которые жили на улице и не смогли укрыться от обломков. Одна из них погибла на месте, а дворняге Моте сильно обожгло лапы. Что с ней сейчас, выяснил Krym.aif.ru.
Обожгла лапки.
Это было во время атаки украинских БПЛА на Севастополь в ночь с 6 на 7 ноября. Все беспилотники были сбиты над морем, но осколки упали на частные дома и пляж северной стороны города. Пострадал местный житель. Не повезло и животным: Мотя, судя по всему, пробежала по раскаленным или горевшим обломкам, а её подружка погибла.
«Добрые люди собаку приютили и начали лечить, но у себя они ее оставить не смогли, — рассказала Krym.aif.ru севастопольский волонтёр Эльмира Дудник. — Обратились к зооволонтёрам, и мы все вместе начали искать девочке новый дом. Ещё до всех этих событий ей пытались найти добрые руки, но хозяева оказались безответственными и выбросили её на улицу».
Мотя остро нуждалась в любящих сердцах и заботливых руках. Но предыдущие хозяева пытались сделать из неё охранную собаку, посадить на цепь. А это претило доброй собачьей душе, она постоянно сбегала, охранницы из неё не вышло. Поэтому в ту ночь Мотя и оказалась на улице.
Лечить собаку волонтёры начали сразу же. Мотины лапы мазали заживляющей мазью, и уже скоро после падения обломков она смогла ходить, но пока ей еще больно наступать на камни. А в дождливый день 16 ноября у нее появилась и новая хозяйка.
Руки помощи.
После публикации о поиске новых хозяев для Моти откликов было много, но натерпевшейся дворняге искали новый дом с особой тщательностью.
«Мы раскидали объявление по примерно 100 пабликам и сайтам, искали ей хозяев, которые не выкинули бы вновь собаку на улицу, — вспоминает Эльмира. — Были и люди, желающие взять себе в дом — но участок не был огорожен. Мы побоялись, что пережившее стресс животное может попросту убежать. Также её захотели взять на территорию инфекционной больницы. Откликнулись и старые хозяева, которые очень переживали о судьбе бывшей воспитанницы. Её первая хозяйка, девушка с ребёнком даже оплатила ей прививку от всех болезней и отдала ее ветпаспорт».
По словам севастопольской активистки, забрать ставшую знаменитой дворняжку хотели семь человек, но отдать её решили соседям Моти. У новой владелицы частный дом и ещё одна, уже старенькая, собачка.
«В этом доме есть дети, район тот же, где Мотя жила раньше, ей всё близко и знакомо. И даже если она снова попытается сбежать, здесь ее все знают и вернут. Это лучший вариант для неё».
Кстати, пострадавший в результате падения обломков БПЛА житель Орловки до сих пор находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжёлое, но стабильное. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал его семье помощь в восстановлении жилья и поддержку на период реабилитации.