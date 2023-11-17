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17:43 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные

На выходных, 18 и 19 ноября, в Крыму объявили штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 2 м/с 77% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: AP 2023

Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Крыма.

По информации ведомства, 18 и 19 ноября Крым накроют сильные дожди, ветер до 35 метров в секунду.

Также 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.

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