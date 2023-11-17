17:43 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные
На выходных, 18 и 19 ноября, в Крыму объявили штормовое предупреждение.
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Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Крыма.
По информации ведомства, 18 и 19 ноября Крым накроют сильные дожди, ветер до 35 метров в секунду.
Также 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.