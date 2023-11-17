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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

«Женщин с бесплодием стало больше»: врачи рассказали, когда рожают ростовчанки и какие риски у поздней беременности

Ростовские медики высказались о поздних беременности и родах.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка Татьяна Федорова из Ростовской области родила второго ребенка в 50 лет. Беременность прошла легко, ровно в срок на свет появился здоровый мальчик. Сама возрастная мать говорит, что после родов чувствует себя моложе на несколько лет.

Сейчас к Татьяне за советом и поддержкой обращаются женщины со всей страны. По ее словам, многие хотят забеременеть после 45 лет, но боятся. Пример дончанки дарит им надежду на второго, третьего, а то и первого ребенка.

«КП-Ростов-на-Дону» спросила у врачей, когда рожают ростовчанки, какой возраст для этого оптимален и какие риски у поздней беременности.

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК — ДО 30, ВТОРОЙ — ДО 35.

Специалисты говорят, что подходящий возраст для беременности и родов — от 20 до 35 лет. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и врач УЗИ-диагностики Ирина Усачева говорит, что до 35 желательно «полностью реализовать свою репродуктивную функцию». Первого ребенка лучше родить до 30 лет, второго — до 35.

— Это связано с тем, что в это время у женщин еще хороший овариальный резерв — количество и качество яйцеклеток. Женщина еще не приобрела гинекологические заболевания, соматические заболевания, которые осложняют беременность и роды.

По словам Усачевой, средний возраст планирования детей увеличился. Растет и количество женщин, которые не могут забеременеть.

— Раньше к 20 годам уже был ребенок, сейчас первую беременность планируют на 30 лет. Многие сталкиваются с тем, что забеременеть не получается. Уже к 30 годам женщина может иметь ряд заболеваний, у кого-то были аборты. Не случайно в последнее время мы видим развитие клиник ЭКО — женщин с бесплодием стало больше.

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ СНИЖАЕТСЯ, БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ.

Врач-репродуктолог медцентра «Геном» Анастасия Кочарян говорит, что после 35 лет еще сложнее забеременеть, выносить и родить ребенка. К этому возрасту у человека часто есть хронические заболевания, гинекологические патологии — миома, полипы и другое. Кто-то перенес не одну гинекологическую операцию.

— Все это способствует появлению большого количества рисков во время беременности. Чем старше женщина, тем больше различных заболеваний «подключается», и может мешать наступлению беременности и вынашиванию.

С возрастом снижается количество яйцеклеток, а их качество ухудшается. Ирина Усачева уточняет, что к 35 годам овариальный резерв женщины может истощиться в два — четыре раза. К 40 годам этот запас становится очень мал.

— Из-за низкого овариального резерва и плохого качества клеток пациентам 40 — 45 лет чаще проводятся программы с донорскими клетками. Таким образом, повышается риск рождения ребенка с генетическими заболеваниями, — говорит Анастасия Кочарян.

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