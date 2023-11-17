18:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Бал хризантем и день рождения Деда Мороза: как в Крыму провести выходные 18 и 19 ноября 2023 года
В Крыму 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза.
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Погода за окном настойчиво намекает на то, что зима близко. Вот и теплые деньки, которые не хотели покидать Крым, в конце ноября 2023 года остались позади — на полуострове идут дожди, а синоптики даже обещают наступление первых холодов. Хоть с походами выходного дня придется повременить, в субботу и воскресенье жители полуострова смогут посетить много интересных мероприятий.
«Комсомолка» узнала, куда сходить в Крыму в выходные 18 и 19 ноября.
КАК В КРЫМУ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА В НОЯБРЕ 2023 ГОДА
На полуострове в субботу, 18 ноября, отметят день рождения Деда Мороза. Праздник состоится в Южной резиденции зимнего волшебника, которая находится в Севастополе. На мероприятие приглашают и взрослых, и детей. С 11 часов гостям презентуют выставку рисунков, а в 12:00 покажут театральное представление. Концертная программа запланирована с 14:00.
Где: Севастополь, улица Тарутинская, 38, эко-парк «Лукоморье».
ЮБИЛЕЙНЫЙ БАЛ ХРИЗАНТЕМ В КРЫМУ В НОЯБРЕ 2023 ГОДА
В начале на Южном берегу Крыма в Никитском саду начался «Бал хризантем 2023», который в этом году назвали «Солнце Осени». Это юбилейная — десятая — выставка. В этом году в «танце» закружились 40 тысяч пестрых хризантем 452 сортов.
Заключительные аккорды праздника прозвучат в декабре, когда будет названо имя Королевы «Бала хризантем 2023», но полюбоваться красотой можно уже сейчас.
Где: Ялта, поселок городского типа Никита, Никитский спуск, 52, Никитский ботанический сад.
КАКИЕ КОНЦЕРТЫ ПРОЙДУТ В КРЫМУ 18 И 19 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
Ценители классической музыки в эти выходные 18 и 19 ноября смогут насладиться концертами. Погрузиться в атмосферу композиторов Антонина Дворжака, Жоржа Бизе и Макса Бруха помогут музыканты Крымского академического симфонического оркестра. В субботу мероприятие пройдет в Ялте, а в воскресенье — в Севастополе. Приобрести билеты можно в кассах городов.
Где: Ялта, театр имени Чехова, улица Екатерининская, 13.
Севастополь, Центр культуры и искусств (СЦКИ), улица Ленина, 25.