17:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Экстрасенсы вновь разгадывали мистическую историю в Волгоградской области
Медиумы провели всю ночь на кладбище под Волгоградом, пытаясь разобраться в непонятной ситуации.
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В Волгоградскую область вновь приехали медиумы. Очередной выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» сняли в Ольховском районе, рассказали сайту volgograd.kp.ru представители телеканала ТНТ.
— Экстрасенсов ждали в 150 км от Волгограда, в маленьком поселке, где не закрываются двери, и все знают друг друга в лицо. Два года назад тихую жизнь поселка всколыхнула страшная новость, — заинтриговали волгоградцев.
Тройка экстрасенсов — Влад Череватый, Марьяна Романова и Виктория Райдос — попытались разобраться в загадочной истории, которая происходит с местными жителями.
Медиумы заехали на местное кладбище. Именно там тройка «магов» прошла испытание. Обратно в машину они вернулись, когда было уже за полночь. Детали мистической истории и результат приезда медиумов зрители узнают 18 ноября в 18.30.
Недавно другая тройка экстрасенсов приезжала в Волгоградскую область. В Котово ясновидящие расследовали тайну гибели Романа Серенко. 18 марта 2023 года 29-летний мужчина пропал без вести. Он ехал домой с работы, но по каким-то причинам бросил на трассе машину и пошел пешком в неизвестном направлении. Тело мужчины нашли лишь 2 мая. Медиумы выдвинули свои версии причин произошедшего.