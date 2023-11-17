17:35 (мск), источник: Время
В борьбе с пробками на дорогах поможет переход на удаленку
Нижний Новгород признан одним из самых «пробочных» городов в мире.
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Согласно исследованию компании TomTom, Нижний Новгород — в первой сотне в рейтинге городов мира по загруженности дорог.
Всего в списке 403 города с шести континентов. Первое место по количеству пробок занял индийский город Мумбаи (63% — процент уровня загруженности представляет собой измеренное количество дополнительного времени в пути, которое тратят водители в течение всего года). Второе место досталось колумбийской Боготе (63%), третье — перуанской Лиме (58%).
В топ-5 также вошли Нью-Дели (58%) и Москва (56%). По подсчетам, жители и гости российской столицы проводят в пробках 91,4 часа в год.
Нижний Новгород занял 78-е место в мировом рейтинге, обогнав даже Гонконг.
Стоит заметить, что в Нижнем Новгороде власти не бросают эту проблему на самотёк: меняются режимы работы светофоров, выделяют дополнительные полосы движения, повышается пропускная способность перекрестков. Однако пробки все равно не исчезают, поскольку автомобилей становится все больше.
Многие нижегородцы уже приняли решение пересесть на общественный транспорт, загруженность которого тоже растёт.
Некоторые компании сегодня предоставляют трансфер для сотрудников и заботятся о том, чтобы персонал не опаздывал на работу. Это важно и для работоспособности людей. После утренних пробок в общественном транспорте или на личном авто на работе часто сдают нервы. В осенний и весенний сезон это актуальнее всего; психологи называют межсезонье особо стрессовым периодом.
Но, пожалуй, самый эффективный способ борьбы с пробками — переход на удаленку. По крайней мере, там, где это возможно.
Мы почти забыли про период пандемии и вынужденную удалённую работу, а ведь в ней есть огромный потенциал. Теперь многие сотрудники мечтают не стоять в многочасовых пробках, а работать в комфортной атмосфере дома. Хотя сама по себе мода на удаленку прошла, и работодатели по старинке предлагают офисный труд. Как подсчитали аналитики, 7 из 10 вакансий требуют посещения офиса.
Между тем, по статистике, компании с сотрудниками на удаленной работе развиваются в 4 раза быстрее. Причина — в мотивации. В крупных мегаполисах работник в среднем тратит на дорогу около трех часов в день. Тогда как работая дома, он может потратить это время на выполнение дополнительных задач. К тому же, весь необходимый функционал для home-office обойдется для работодателя дешевле, чем содержать рабочие места.
Ранее сообщалось, что огромная пробка образовалась на Похвалинском съезде из-за перекрытия Малой Ямской.