18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
Закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также некоторые уточнения, касающиеся работы СМИ.
Байден подписал временный бюджет США без помощи Киеву
Это предотвратило приостановку работы правительства (шатдаун).
Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью
Речь идет о танкерах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки.
Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД Британии
Премьер Риши Сунак начал перестановки в британском правительстве.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 ₽.
В школах может появиться обязательный предмет семьеведение
Предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году.
Wildberries изменила около 20 норм после проверки Генпрокуратуры
Генпрокуратура начала проверку Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard.
МОК призвал национальные комитеты отказаться от участия в Играх дружбы
В МОК отмечают, что участие в Играх дружбы нарушает рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.