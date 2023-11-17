18:18 (мск), источник: НИА Кубань
Западную трамвайную линию Краснодара начнут строить в 2024 году
Государственная экспертиза одобрила проект первого этапа Западной трамвайной линии Краснодара.
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Работы планируют проводить в несколько этапов. Первый этап включает в себя создание трамвайной линии от Западного депо до улицы Красных Партизан. В проект входит возведение обновленного разворотного кольца, 2,2 км трамвайного пути по улице Круговой, а также 4-х остановочных платформ и остановок.
— В 2024 году, после получения оставшихся разрешений, начнётся строительство ветки от Западного депо до Немецкой деревни. На неё будут продлены трамвайные маршруты № 3 и № 7, — сообщил Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».