18:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Были в тяжелом состоянии: волгоградские врачи выходили 900-граммовых близнецов
В Волгограде врачи выходили 900-граммовых братьев-близнецов.
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Настоящее чудо совершили неонатологи больницы Ильича в Волгограде — врачи выходили 900-граммовых братьев близнецов, которые появились на свет в волжском перинатальном центре в марте 2023 года ппочти на десять недель раньше. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрва, новорожденных перевели в больницу № 5. Они находились в тяжелом состоянии. Одного малыш пришлось выхаживать в реанимации.
— Мальчик пробыл в реанимации более 70 дней, некоторое время он даже находился на искусственной вентиляции легких. Мамочка в это время жила в материнской палате и могла посещать своего второго сына, чье состояние было не таким критическим, — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог больницы № 5 Ирина Ширяева.
Благодаря усилиям неонатологов оба малыша сейчас благополучно выписаны домой. Кстати, это 4 и 5 дети в многодетной счастливой семье.