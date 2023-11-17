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17 ноября, новости Казахстана, источник: EL.kz

В Астане открыли новую улицу

Новая улица позволит разгрузить проспект Туран и новую часть города, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.

Источник: Акимат Астаны

В рамках реализации проекта «Строительство малой кольцевой автодороги» ведется строительство улицы Айтматова на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы Дала. С вечера 17 ноября обеспечен проезд по этой улице.

Улица Айтматова будет восьмиполосной, на данный момент движение открыто по 4 полосам: две в одну сторону, две в другую.

Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на пр. Туран, пр. Қабанбай батыра, ул. Сыганак, ул. К. Мухамедханова в новой части города.

Работы по строительству продолжения ул. Айтматова с выходом на пр. Улы Дала, в том числе обеспечение проезда по всем 8-ми полосам с устройством уличного освещения, благоустройством прилегающей территории и установкой всех знаков регулирования дорожным движением будут продолжены в 2024 году.

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