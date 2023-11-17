Метели, туманы и гололед ожидаются в Казахстане в субботу

Прогноз погоды появился на официальном сайте госметеослужбы. Как сообщают синоптики, 18 ноября штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах.
Так, в Актюбинской области ожидаются ночью осадки, в центре области сильные осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра составит 15−20 метров в секунду.
В Костанайской области тоже прогнозируют осадки, на западе, востоке, в центре области — сильные осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер со скоростью до 15−20 м/с.
Дождь, снег, сильный ветер и низовую метель прогнозируют синоптики еще в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. В последней еще ожидаются гололед и туман.
Жителей Павлодарской области предупреждают о тумане, гололеде и метели, порывы ветра здесь будут достигать 23−28 м/с, а на западе, юге, востоке области — временами 30 м/с и более. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до −5…-8 градусов.
В Атырауской и Карагандинской областях, а также в областях Абай и Ұлытау завтра объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана и усиления ветра до 15−20 м/с, а местами и до 23−28 м/с.
Усиление ветра до 15−20 м/с ожидается также в Кызылординской области.
В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, а в Туркестане и Шымкенте ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.