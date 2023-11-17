В ночь на субботу белорусы могут увидеть метеорный поток Леониды

Специалисты рекомендуют всматриваться в небо над восточным горизонтом и левее от Большой Медведицы, рядом с созвездием Льва. Каждый час ожидается 10−15 метеоров.
Леониды — яркие и быстрые метеоры. Интенсивность их падения зависит от частиц, которые после себя оставила комета Темпеля — Туттля. Раз в 30 лет она подлетает к Солнцу, усиливая звездопады на Земле.
Один из самых мощных потоков Леониды зафиксирован в середине 1960-х. Тогда наблюдатели насчитали более 10 тысяч метеоров за час (примерно две вспышки в секунду).
Наблюдать астрономическое явление можно каждый год. Как правило, его пик приходится на середину ноября.