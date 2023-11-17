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21:56 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

В ночь на субботу белорусы могут увидеть метеорный поток Леониды

В ночь на 18 ноября белорусы при ясной погоде смогут увидеть пик активности метеорного потока Леониды. Наилучший период для наблюдения — промежуток после полуночи и перед рассветом.

Источник: Смартпресс

Специалисты рекомендуют всматриваться в небо над восточным горизонтом и левее от Большой Медведицы, рядом с созвездием Льва. Каждый час ожидается 10−15 метеоров.

Леониды — яркие и быстрые метеоры. Интенсивность их падения зависит от частиц, которые после себя оставила комета Темпеля — Туттля. Раз в 30 лет она подлетает к Солнцу, усиливая звездопады на Земле.

Один из самых мощных потоков Леониды зафиксирован в середине 1960-х. Тогда наблюдатели насчитали более 10 тысяч метеоров за час (примерно две вспышки в секунду).

Наблюдать астрономическое явление можно каждый год. Как правило, его пик приходится на середину ноября.

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