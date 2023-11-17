Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино в матче отбора на ЕВРО-2024

Несмотря на дождливую погоду, на «Астана Арене» было очень жарко. Ведь счет хозяева поля открыли уже на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал 23-летний полузащитник костанайского «Тобола» Ислам Чесноков. На перерыв подопечные Магомеда Адиева уходили с минимальным преимуществом — 1:0.
На 51-й минуте второго тайма Чесноков оформил дубль. Счет 2:0 в пользу казахстанцев продержался недолго.
Спустя семь минут случился исторический момент для Сан-Марино. Они забили гол во втором матче подряд. Ранее они смогли поразить ворота Дании. Затем гости грубо сыграли в своей штрафной площади, но судьи зафиксировали нарушение и был назначен пенальти. Хладнокровно и профессионально реализовал 11-метровый удар Абат Аймбетов.
Итоговый счет встречи — 3:1. Казахстан побеждает в важнейшем матче отбора на ЕВРО-2024.
Победа дала сборной Казахстана необходимые три очка. Окончательные расклады в группе H станут известны после матча Словения — Дания.
Следующий свой матч в рамках отбора на чемпионат Европы национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Словении в ночь с 20-го на 21-е ноября, в 01:45 по времени Астаны.