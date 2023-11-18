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07:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участникам СВО дадут приоритетное право при трудоустройстве

Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором чтении.

Источник: KrasnodarMedia.su

Участники спецоперации и их близкие родственники могут получить право на приоритетное трудоустройство. Соответствующий законопроект Госдума РФ одобрила во втором чтении.

«Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — указано на официальном сайте Госдумы.

Такое предложение в Госдуму внесла группа депутатов. В их число вошел спикер парламента Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так, новый законопроект позволит регулировать сферу занятости в вопросах трудоустройства участников СВО.

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