07:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Участникам СВО дадут приоритетное право при трудоустройстве
Госдума одобрила соответствующий законопроект во втором чтении.
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Участники спецоперации и их близкие родственники могут получить право на приоритетное трудоустройство. Соответствующий законопроект Госдума РФ одобрила во втором чтении.
«Право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники», — указано на официальном сайте Госдумы.
Такое предложение в Госдуму внесла группа депутатов. В их число вошел спикер парламента Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Так, новый законопроект позволит регулировать сферу занятости в вопросах трудоустройства участников СВО.