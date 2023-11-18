00:10 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 18 ноября
Этот день является 323-м в григорианском календаре. До нового года остается 45 дней. Что произошло 18 ноября, узнайте в справке Sputnik.
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Впервые кинозрители увидели этого персонажа в мае 1928 года в немом мультфильме «Безумный самолет». Но официальным днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года. Это дата выхода полнометражного мультфильма «Пароходик Вилли», в котором фигурирует мышонок. Со временем он стал символом студии Уолта Диснея и культовым персонажем американской поп-культуры. Микки Маус появился после того, как Уолт Дисней потерял права на своего первого персонажа — кролика Освальда.
Молодой художник-мультипликатор по неопытности заключил контракт с компанией Universal Pictures, по которому права кролика Освальда принадлежали именно ей. Когда мультгерой стал популярным и начал приносить доход, Universal Pictures почему-то сократила список предусмотренных по договору мероприятий и урезала финансирование. Уолту пришлось начинать свой бизнес заново. Так он придумал Микки Мауса, которого долгое время, на протяжении 20 лет, озвучивал сам. День рождения Микки Мауса с размахом отмечают в компании Дисней, Диснейленде.
Сегодня отмечается День памяти о Вуковарских событиях 1991 года в Хорватии. Эта памятная дата учреждена в честь событий, что произошли в ходе войны, начавшейся после провозглашения независимости Хорватии в 1991 году. Тогда части ЮНА (Югославской народной армии) взяли в осаду город Вуковар. Осада Вуковара длилась 3 месяца, местные жители оказали невероятное сопротивление во много раз превосходящему их числом и вооружением противнику. Город пал 18 ноября 1991 года, после боев он был практически полностью разрушен. В сражениях погибли несколько тысяч сербов и около тысячи хорватов. Оборона Вуковара, несмотря на то, что город был все же взят, сыграла в итоге решающую роль в срыве планов правительства Югославии по быстрому захвату Хорватии, а битва при Вуковаре вызвала огромный патриотический подъем среди хорватов. Город оставался после взятия под контролем сербов до 1998 года, а позже был мирно реинтегрирован в состав Хорватии.
Также сегодня отмечается День независимости Марокко. Этот государственный праздник учрежден в честь годовщины возвращения в 1955 году из изгнания короля Мухаммеда Пятого, который в августе 1953 года был вместе с семьей выслан французскими властями страны сначала на Корсику, а затем на Мадагаскар. Возвращение короля ознаменовало начало нового этапа развития в Марокко. До провозглашения независимости Марокко территория страны с 1912 года была поделена на две основные части: Французское Марокко и Испанское Марокко. Эти части находились под управлением Франции и Испании соответственно.
В каждой из частей население к 1950-м годам стало активно выступать за независимость, и в результате Марокко официально получило независимость от обеих метрополий 2 марта 1956 года. Впрочем, не дату официального провозглашения независимости Марокко, а дату возвращения на престол короля Мухаммеда Пятого местные жители ныне празднуют как День независимости Марокко.
А в России сегодня отмечают день рождения Деда Мороза. Родиной именинника был официально признан Великий Устюг, поэтому там готовятся к наступлению праздника «зимнего волшебника» особенно тщательно. В этот день открывается специальный почтовый ящик, в который каждый может бросить открытку или письмо с поздравлениями и наилучшими пожеланиями Деду Морозу.
Исторические события 18 ноября в мире
1477-й — Вильям Кекстон издал первую в Англии книгу, имеющую дату;
1918-й — Латвия объявила о своей независимости от Германии;
1937-й — в Париже раскрыт фашистский заговор;
1962-й — журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына;
1989-й — начало «бархатной революции» в Чехословакии;
1995-й — Ватикан подтвердил запрет на передачу духовных должностей лицам женского пола.
Исторические события 18 ноября в Казахстане
1999-й — в Астане одной из улиц присвоено имя писателя Кошке Кеменгерулы;
2009-й — подписан меморандум о взаимопонимании между Генпрокуратурой Казахстана и Федеральным бюро расследований министерства юстиции США.
Дни рождения знаменитостей 18 ноября в мире
В 1828 году родился Джон Даун — генетик, открывший синдром «солнечных детей»;
в 1901 году родился Джордж Гэллап — американский статистик, разработчик методики проведения опросов общественного мнения, организатор Американского института общественного мнения;
в 1920 году родился Константин Бесков — советский футболист и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Заслуженный тренер СССР (1968);
в 1927 году родился Эльдар Рязанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979);
в 1938 году родился Владимир Леви — советский и российский психолог, писатель;
в 1969 году родился Олег Яковлев — российский певец, бывший вокалист группы «Иванушки International».
Кто родился 18 ноября в Казахстане
В 1944 году родился Куаныш Алпысбеков — видный государственный деятель Казахстана;
в 1947 году родился Есентай Тажиев — казахстанский врач-организатор высшей категории, доктор медицинских наук (1997), профессор.
День смерти знаменитостей 18 ноября в мире
В 1987 году умер Жак Анкетиль — французский велосипедист, пятикратный победитель «Тур де Франс»;
в 1994 году умер Никита Карацупа — легендарный советский пограничник, Герой Советского Союза;
в 2016 году умер Дентон Кули — американский кардиохирург, первый в мире пересадивший человеку искусственное сердце;
в 2017 году умер Малькольм Янг — рок-музыкант, основатель и ритм-гитарист австралийской рок-группы AC\DC;
в 2020 году умер Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссёр и педагог.
18 ноября в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — День Ионы. Православная церковь вспоминает архиепископа Новгородского и Псковского Иону, ранее игумена Отенской пустыни. Рано осиротев, он получил пророчество о своем будущем святительстве. После его ухода в монастырь братия избрала его игуменом за строгую монашескую жизнь. Будучи игуменом и архиепископом, он заботился о вдовах, сиротах, о просвещении своей паствы.
День ангела
Сегодня день ангела празднуют Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей, Тихон.