00:09 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 17 ноября
Главные новости Беларуси и мира за пятницу, 17 ноября 2023 года.
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В Минск прибыл гуманитарный рейс с белорусами и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. На борту «Белавиа» находился 41 человек (из них 22 ребенка). Их расселят в Минске и регионах. Многих на оздоровление отправят в санатории.
В Беларуси ввели должность военного священника. Шесть человек уже назначены. Их задачей станет «участие в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава». Священник должен быть годен по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы (службы в резерве).
Правительство поручило выделить дополнительные деньги на зарплаты медикам — 10,5 млн рублей. Для этого уменьшат расходы «на другие вопросы в области здравоохранения». Из какой области возьмут эти деньги, не уточняется.
В Кобринском районе обнаружены останки 20 человек, большинство из которых — дети. Кости нашли в подвале Свято-Покровской церкви при раскопках пола. Анализ показал, что останкам не менее 80 лет.
Начался XXIX Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Он продлится до 24 ноября. За это время обещают показать около 80 картин, которые будут доступны к просмотру во всех областях страны. Больше всего кинолент от Ирана, Индии, России, Бразилии и Китая. Стоимость билетов начинается от 6 рублей.
Не спешите засыпать и приготовьте побольше желаний. В ночь на субботу белорусы смогут увидеть много звезд — пик активности метеорного потока Леониды. Всматривайтесь в небо над восточным горизонтом и левее от Большой Медведицы, рядом с созвездием Льва. Больше всего шансов полюбоваться падающими звездами — в промежутке после полуночи и до рассвета.