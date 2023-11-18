00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 18 ноября
Этот день является 322-м в григорианском календаре, до нового года остается 43 дня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня в России отмечают день рождения Деда Мороза. Чем еще ознаменовано 18 ноября — в обзоре Sputnik.
Что произошло 18 ноября
В 1626 года папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме.
В 1738 году был подписан Венский мирный договор.
В 1865 году в «Saturday Press» напечатан первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка».
В 1918 году в Омске казаки арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), власть была передана адмиралу Колчаку, он получил титул Верховного Правителя Российского государства.
Кто родился 18 ноября
Художник и изобретатель Луи Дагер (1787−1851).
Генетик Джон Даун (1828−1896).
Белорусский языковед Иосиф Лёсик (1883−1940).
Кинорежиссер Эльдар Рязанов (1927−2015).
Белорусский поэт Анатолий Вертинский (1931−1922).
Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет (1962).
Актер Оуэн Уилсон (1968).
Актриса Хлоя Севиньи (1974).
18 ноября в православном календаре
В этот день православные верующие чтут память святого Ионы, а также мучеников Галактиона и Епистимии. Девушки сегодня молятся о женихах.
18 ноября в народном календаре
В ноябре в старину молодых парней забирали в армию — только одного в семье освобождали от призыва, чтобы было кому работать. Новобранцы прощались с родными, в день отъезда провожать новобранцев собиралась вся деревня.
Если в этот день на траве был иней, то ждали потепления, если же иней был на ветках деревьев, то готовились к холодной зиме.