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00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 18 ноября

Этот день является 322-м в григорианском календаре, до нового года остается 43 дня.

Источник: Sputnik.by

Сегодня в России отмечают день рождения Деда Мороза. Чем еще ознаменовано 18 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 18 ноября

В 1626 года папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме.

В 1738 году был подписан Венский мирный договор.

В 1865 году в «Saturday Press» напечатан первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка».

В 1918 году в Омске казаки арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), власть была передана адмиралу Колчаку, он получил титул Верховного Правителя Российского государства.

Кто родился 18 ноября

Художник и изобретатель Луи Дагер (1787−1851).

Генетик Джон Даун (1828−1896).

Белорусский языковед Иосиф Лёсик (1883−1940).

Кинорежиссер Эльдар Рязанов (1927−2015).

Белорусский поэт Анатолий Вертинский (1931−1922).

Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет (1962).

Актер Оуэн Уилсон (1968).

Актриса Хлоя Севиньи (1974).

18 ноября в православном календаре

В этот день православные верующие чтут память святого Ионы, а также мучеников Галактиона и Епистимии. Девушки сегодня молятся о женихах.

18 ноября в народном календаре

В ноябре в старину молодых парней забирали в армию — только одного в семье освобождали от призыва, чтобы было кому работать. Новобранцы прощались с родными, в день отъезда провожать новобранцев собиралась вся деревня.

Если в этот день на траве был иней, то ждали потепления, если же иней был на ветках деревьев, то готовились к холодной зиме.

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