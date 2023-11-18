00:20 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября, когда узнавали про затяжную зиму
Что можно и нельзя делать в Ионов день 18 ноября.
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Православная церковь 18 ноября вспоминает святителя Иону. В народе принято отмечать Ионов день. Предки в этот день смотрели на иней, который предупреждал про затяжную зиму.
Народные приметы на 18 ноября
В том случае, если на ветках деревьев есть иней, то это говорит про затяжную зиму. Если к 18 ноября выпало большой количество снега, то зима окажется снежной. Ясное небо и северный ветер указывают на похолодание в скором времени. Если Луна окутана дымкой, то ненастье будет продолжительное время.
Что нельзя делать 18 ноября
Не следует проводить уборку в чужом доме. Кроме того, нельзя брать в руки веник. Согласно приметам, можно забрать себе проблемы владельцев дома. По указанной причине запрещалось мыть посуду в чужом доме. Нельзя совершать крупные покупки. Считается, что деньги будут зря потрачены. Не следует поднимать с земли чужие деньги.
Что можно делать 18 ноября
Считалось, что с 18 ноября уже наступала зима, поэтому день называли датой установки зимы. По традиции, в данный период завершали сбор редьки. А еще из нее было принято готовить разные блюда, к примеру, редьку с луком, солью и растительным маслом.