09:04 (мск), источник: © РИА Новости
Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинградом»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград», сообщило правительство Волгоградской области.
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Как заявил на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов глава региона Андрей Бочаров, предложение о присвоении этого имени атомному ледоколу проекта 22220 поддержал президент России Владимир Путин. Это сделано «в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России», пояснил глава региона.
Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), серийные «Сибирь» и «Урал» вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сооружаются еще два атомохода.