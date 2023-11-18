07:20 (мск), источник: АиФ Владивосток
Инфляцию в Приморье разгоняют мясо и масло
За месяц мясо в крае подорожало на 3 процента.
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Потребительские цены в Приморье за месяц выросли почти на 1 процент. Об этом сообщает Примкрайстат со ссылкой на собственные исследования. По сравнению с концом прошлого цены, по данным официальной статистики, выросли почти на 8 процентов.
По данным ведомства, больше всего подорожали мясо и птица. Цены на них выросли за месяц на 2−3 процента. Ощутимо дороже стали сливочное и оливковое масло, мука, и овощные консервы.
В среднем на 3−5 процентов выросли в цене рис и другие крупы. Подорожали также свежие овощи — цены на огурцы и помидоры, примеру, за месяц стали выше наше на 5−7 процентов. А подешевели картофель, морковь и капуста — цены на них снизились на 3−9 процентов.