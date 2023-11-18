07:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Адмирал» проиграл по буллитам в Омске
«Моряки» открыли счет, но не смогли сохранить положительный счет в матче.
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«Адмирал» проиграл в гостях омскому «Авангарду» по буллитам — 1:2. Для «моряков» это поражение стало четвертым подряд.
«Авангард» перед матчем с «Адмиралом» выиграл последние семь матчей и находился на втором месте в конференции «Восток». «Моряки» после череды поражений закрепились на последнем месте в лиге.
В начале встречи небольшим преимуществом завладел «Авангард», хозяева льда заработали первое большинство, но счет открыть не смогли. В равных составах «Авангард» продолжил атаковать, гости же сосредоточились на разрушении, глубоко сев в оборону и уповая на контратаки.
«Ястребы» никак не могли пробить защиту «моряков» и Сергея Иванова, а «Адмирал» своим шансом воспользовался. Шайба пришла на синюю линию к защитнику Алексею Соловьёву, тот щёлкнул, и голкипер омичей Андрей Мишуров оказался бессилен.
В начале третьего периода «Адмирал» заработал большинство и едва не забил, но штанга спасла омичей от второй пропущенной шайбы. В равных же составах «Авангард» приступил к долгой и энергичной осаде ворот Иванова, но «Адмирал» держался. Лишь за шесть минут до конца Роман Абросимов оказался без опеки и броском в касание сравнял счёт.
Овертайм «Адмирал» начал в меньшинстве. Плюс главный тренер омичей сменил вратаря на пятого полевого игрока. Но отличиться имея на двух игроков больше «Авангарду» не удалось. Игра перешла в серию буллитов. И её со счётом 2:1 забрал омский клуб, одержавший восьмую победу подряд.
«С нашей стороны было хорошее выполнение игрового задания, ребята старались делать то, к чему мы их направляем. Мы понимали, в какой хоккей играет “Авангард”, что команда на ходу сейчас, и она очень мощно играет в атаке. Считаю, что очень хорошо сегодня бригады меньшинства сработали. Но, конечно, не надо столько удаляться, надо сдерживать себя. А так — ребята очко заработали, а буллитные серии в этом сезоне у нас никак не идут. Чтобы “Адмирал” играл в игру прошлого сезона, много что должно влиться. Игроки должны больше проникаться тем хоккеем, который приносит результат. Мы пока не всегда можем достучаться до игроков», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.