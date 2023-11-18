07:04 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье фиксируют дефицит рабочих рук
На каждую рабочую вакансию в регионе приходится менее полутора резюме соискателей.
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В Приморье наблюдается самый высокий дефицит сотрудников рабочих специальностей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Хэдхантер со ссылками на данные собственных исследований.
На каждую активную вакансию, выставленную работодателями в категории «Рабочий персонал» здесь приходится только полтора резюме соискателей. За год спрос на тех, кто умеет что-то делать руками, вырос на 43 процента.
Рабочие специальности здесь составляют 22 процента всех выставленных работодателями вакансий. Спрос на них стабильно увеличивается, а количество соискателей -уменьшается.
Подобная ситуация характерна для всех регионов Дальнего Востока. За год спрос на рабочие специальности здесь вырос в полтора раза. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в работниках.