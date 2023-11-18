06:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Горнолыжный комплекс «Холдоми» заработал в Хабаровском крае
В день открытия посетителей ждут подарки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровском крае открыли горнолыжный сезон. В субботу, 18 ноября, заработал долгожданный комплекс «Холдоми». Об этом сообщает министерство туризма региона.
В первый день посетителей горнолыжного комплекса ждут подарки и призы. С 10 до 17 часов на месте будет работать ХолдоМишка, который и вручит сувениры и сладости гостям. Они же смогут сделать с ним яркие и веселые фото на память. В воскресенье, 19 ноября, работа комплекса продолжится в прежнем режиме, но уже без ростовой куклы.
Кроме того, в минтуризма напоминают, что 24 ноября состоится первый в этом сезоне тур выходного дня «Лыжная стрела». Билеты еще есть в наличии, так что желающие могут успеть. В туристический пакет входит проезд в купе фирменного поезда Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и обратно, трансфер до горнолыжного комплекса, бесплатный провоз спортивного инвентаря, проживание, питание и страховка.