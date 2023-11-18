06:31 (мск), источник: AmurMedia.ru
Тигрица Большехехцирского заповедника вновь с тройней
Фотоловушка показала целую фотосессию полосатого семейства.
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«У нашей Златы вновь три тигренка!» — радостно сообщил инженер по мониторингу научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Александр Чемеренко, вернувшись из Большехехцирского заповедника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «Заповедное Приамурье».
«Просмотрев кадры с фотоловушек, установленных в долине горного ручья, где ранее чаще всего отмечалась тигрица, он обнаружил целую фотосессию полосатого семейства. Котята в возрасте примерно 6 месяцев ластятся к матери и играют с ней, а довольная Злата снисходительно смотрит на потомство — картина просто сказочная!».
«Мы поменяли карты памяти и после Нового года проверим фотоловушки еще раз, — уточнил Александр. — Снега в лесу сейчас очень много, возможно будут трудности с пропитанием тигров, хотя следов косуль и изюбрей нам встречалось много».
В объектив устройств попали и другие обитатели заповедника — гималайский медведь, изюбрь, лисицы и даже барсук.
Тигриная пара Злата и Одыр, живущие в Большехехцирском заповеднике с 2018 года, стабильно приносят потомство. К сожалению, судьба предыдущей тройни (выводок 2021 года) неизвестна в силу объективных причин, но в этом и будущем году мы будем отслеживать тигриное семейство подробней", — говорится в сообщении на сайте заповедника.