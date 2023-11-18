09:11 (мск), источник: ИА Башинформ
Боец из Башкирии помог уничтожить наблюдательный пункт ВСУ
Участник СВО из Башкирии Генрих Садиков отличился при исполнении боевых задач.
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Как передают авторы проекта «Время героев» в соцсетях «Башкирского батальона», военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан» ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ.
В другом бою оператор противотанковой управляемой ракеты под плотным обстрелом противника сумел поразить вражеский блиндаж связи. Грамотные действия рядового также позволили обнаружить и уничтожить один из важных объектов украинской армии.
Ранее житель Уфы был награжден орденом Мужества.