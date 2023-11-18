07:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке дрифтер с Третьей Рабочей оштрафован на 5 тысяч рублей
В этом году приморца 30 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
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Во Владивостоке полиция разыскала и привлекла к ответственности нарушителя ПДД, который устраивал заносы на кольце Третьей Рабочей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериалы, на котором запечатлён момент грубого нарушения Правил дорожного движения. Водитель автомашины NissanStagea нарушил требование дорожной разметки 1.16.2 ПДД РФ, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений. В районе кольца Третьей Рабочей во Владивостоке автомобилист совершил разворот и продолжил движение во встречном направлении, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту сотрудники полиции начали проверку, а видеозапись приобщили к материалам административного расследования.
«В результате розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность правонарушителя. Им оказался 21-летний житель Владивостока. Установлено, что в этом году приморца 30 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, благодаря чему удалось привлечь к ответственности нарушителя ПДД.
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мониторинг всех социальных сетей, используемых на территории государства, а также других коммуникационных интернет-ресурсов, включая различные телегам-каналы и материалы видеохостингов.
Такой мониторинг позволяет выявлять блогеров, которые размещают в сети Интернет контент с фактами демонстративного и грубого нарушения Правил дорожного движения. К таким нарушениям относят, в частности, публикации об организации и проведении незаконных уличных гонок, превышении установленной скорости движения, совершении опасных маневров и несоблюдении правил перевозки пассажиров.