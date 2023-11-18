09:17 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В оргкомитете Новосибирска определились с площадками для новогодних программ
В Первомайском сквере снова появятся световые конструкции.
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В Новосибирске определились с площадками для празднования Нового года. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ.
В Новосибирске организаторы утвердили концепцию проведения новогодних мероприятий. В этом году для праздника будет задействован Первомайский сквер, который станет одной из пяти основных площадок, на которых будет организована праздничная программа под названием «В Сибири — снег!».
Кроме Первомайского сквера, также будут использованы Театральный сквер, Центральный парк культуры и отдыха, улица Ленина и парк «Арена». Мэр Анатолий Локоть отметил, что в этом году в Первомайском сквере снова появятся световые конструкции, а также уже начат монтаж на месте летнего фонтана.