08:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Метели и сильный снег пройдут по Иркутской области 19 ноября
Ожидаются порывы местами до 23−28 м/с.
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Спасатели предупреждают о непогоде 19 ноября в Иркутской области. Так, в воскресенье ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, местами 23−28 м/с. Кроме этого, нагрянет дождь, переходящий в мокрый снег, сильный снег, метели.
— По озеру Байкал ветер усилится до 32−37 м/с. Там же пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, сильный снег, метели. А вот в западных, северо-западных районах ветер достигнет 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с, — говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.
В понедельник, 20 ноября, по Иркутской области может образоваться налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, гололедица. Спасатели советуют в этот непогожий день отказаться от туристических походов, пеших переходов. А если запланированы дальние поездки на автомобиле, то лучше ознакомиться с прогнозом погоды на конкретной территории.