Главное
Палестино-израильский конфликт
08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Метели и сильный снег пройдут по Иркутской области 19 ноября

Ожидаются порывы местами до 23−28 м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 0 м/с 77% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупреждают о непогоде 19 ноября в Иркутской области. Так, в воскресенье ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, местами 23−28 м/с. Кроме этого, нагрянет дождь, переходящий в мокрый снег, сильный снег, метели.

— По озеру Байкал ветер усилится до 32−37 м/с. Там же пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, сильный снег, метели. А вот в западных, северо-западных районах ветер достигнет 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с, — говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

В понедельник, 20 ноября, по Иркутской области может образоваться налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, гололедица. Спасатели советуют в этот непогожий день отказаться от туристических походов, пеших переходов. А если запланированы дальние поездки на автомобиле, то лучше ознакомиться с прогнозом погоды на конкретной территории.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не слышим, что глохнем: как шум города снижает наш слух и что с этим делать
Военная спецоперация на Украине 18 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта