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09:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сколько можно получить денег на 75-летие свадьбы в Петербурге?

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через МФЦ или портал гос- и муниципальных услуг Петербурга в районную администрацию.

Источник: Freepik

Пожилым семейным парам теперь положены выплаты к годовщине свадьбы. Кому и сколько?

С 1 января 2024 года семейные пары петербуржцев, прожившие вместе 75 лет, получат выплату в 75 тысяч в честь соответствующего юбилея своей свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Закон предусматривает и выплаты в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием или 75-летием супружеской жизни мужу или жене, местом жительства одного из которых является Петербург, а другого — Ленобласть. Однако в этом случае пара получит половину от полной суммы выплаты.

Напомним, сейчас в городе на Неве семейным парам к круглым датам (50-летию, 60-летию, 70-летию) предоставляют выплаты в размере 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно. Чтобы получить их, нужно подать заявление через МФЦ или портал гос- и муниципальных услуг Петербурга в районную администрацию. Сделать это следует в течение трёх лет после наступления торжественной даты. К сожалению, некоторые пары узнают о выплате поздно и получить её не могут.

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