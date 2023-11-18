Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Алтынников погиб в зоне СВО

Известно, что сибиряк родился и вырос в селе Баган. Срочную службу проходил в Чечне, там получил ранение, но смог вернуться к нормальной жизни. После армии работал сварщиком-высотником в Новосибирске.
В 2015 году мужчина переехал в город Купино и устроился в отделение Западно-Сибирской железной дороги.
В зону военной спецоперации сибиряк попал в сентябре прошлого года в рамках проведения частичной мобилизации.
Летом текущего Андрей Алтынников был тяжело ранен и до сентября находился на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. 15 ноября мужчина скоропостижно скончался. У него остались супруга и дочь.
Ранее «Прецедент» сообщал, что 56-летний охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в зоне спецоперации.