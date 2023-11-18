Главное
Палестино-израильский конфликт
09:39 (мск), источник: Прецедент

Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Алтынников погиб в зоне СВО

Жители Багана Новосибирской области простились с погибшим в зоне военной спецоперации Андреем Алтынниковым. Об этом сообщает издание «Степная Нива».

Источник: администрация Купинского района

Известно, что сибиряк родился и вырос в селе Баган. Срочную службу проходил в Чечне, там получил ранение, но смог вернуться к нормальной жизни. После армии работал сварщиком-высотником в Новосибирске.

В 2015 году мужчина переехал в город Купино и устроился в отделение Западно-Сибирской железной дороги.

В зону военной спецоперации сибиряк попал в сентябре прошлого года в рамках проведения частичной мобилизации.

Летом текущего Андрей Алтынников был тяжело ранен и до сентября находился на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. 15 ноября мужчина скоропостижно скончался. У него остались супруга и дочь.

Ранее «Прецедент» сообщал, что 56-летний охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в зоне спецоперации.

Артем ГУСЕВ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прокуратура НСО намерена взыскать 5 миллионов с пособников кибермошенников
Под Новосибирском отремонтировали мост через реку Шарап за 103 миллиона
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта