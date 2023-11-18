Поминки Болата Назарбаева проведут в Республиканской главной мечети в Астане 18 ноября

18 ноября в 13.00 в Республиканской главной мечети в Астане бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проведет поминки в честь смерти своего брата Болата Назарбаева.
Отметим, что ожидается участие главного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.
Напомним, Болат Назарбаев умер утром 13 ноября в Алматы. Как сообщал КазТАГ, тело брата экс-президента по состоянию на 10.34 находилось в «Совминке».
Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья брата экс-президента.
По данным источника КазТАГ, самолет экс-президента Нурсултана Назарбаева вернулся на прошлой неделе из ОАЭ в Алматы после ухудшения здоровья Болата Назарбаева.
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».
С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и другие действия компрометирующего характера.
Как сообщал КазТАГ, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование экс-президенту, но не поедет на похороны его брата.
17 ноября Нурсултан Назарбаев заявил о выраженной ему поддержке в связи с кончиной его брата.