08:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Похолодание и небольшой снег ожидаются в Беларуси в субботу
Серьезных осадков в этот день не прогнозируется, но есть высокая вероятность выпадения снега.
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МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Заметное похолодание и небольшой сне прогнозируются в Беларуси в предстоящую субботу, сообщили в Белгидромете.
В ночное время столбики термометра могут опускаться до отметки в −9°С, в целом погодные условия будут стабильными — ожидается облачность с прояснениями, серьезных осадков не прогнозируется. На юго-западе страны возможно выпадение снега.
Погоду по республике в этот день будут формировать преимущественно область повышенного давления и холодная воздушная масса, в отдельных районах Беларуси скажется влияние малоподвижного фронта.
В ночное и утреннее время можно будет наблюдать небольшой туман, на дорогах ожидается гололедица.
Ветер прогнозируется восточного и северо-восточного направлений, умеренный.
Средняя температура воздуха ночью составит от 0 до −6°С, днем ожидается от −3 до +3°С.