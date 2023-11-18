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08:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Похолодание и небольшой снег ожидаются в Беларуси в субботу

Серьезных осадков в этот день не прогнозируется, но есть высокая вероятность выпадения снега.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 0 м/с 77% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Заметное похолодание и небольшой сне прогнозируются в Беларуси в предстоящую субботу, сообщили в Белгидромете.

В ночное время столбики термометра могут опускаться до отметки в −9°С, в целом погодные условия будут стабильными — ожидается облачность с прояснениями, серьезных осадков не прогнозируется. На юго-западе страны возможно выпадение снега.

Погоду по республике в этот день будут формировать преимущественно область повышенного давления и холодная воздушная масса, в отдельных районах Беларуси скажется влияние малоподвижного фронта.

В ночное и утреннее время можно будет наблюдать небольшой туман, на дорогах ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется восточного и северо-восточного направлений, умеренный.

Средняя температура воздуха ночью составит от 0 до −6°С, днем ожидается от −3 до +3°С.

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