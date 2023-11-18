В обрыв с разбега. 69-летняя жительница Сочи прыгнула с высоты в 110 метров

Пенсионерка Тамара Чевардина в свой очередной день рождения подарила себе необычный подарок — сертификат на прыжок в пропасть. Чтобы запомнилось надолго бабушка-экстремалка засняла весь процесс на видео и стала звездой соцсетей. Рассказываем ее историю.
По словам самой Тамары Чевардиной, около четырех лет назад она приехала работать в Сочи из города Александров Владимирской области. По образованию она учительница, но вышла на пенсию и решила найти дело в городе-курорте. Вместе с подработкой здесь у женщины образовалось и хобби. Проснулся неподдельный интерес к жизни и захотелось все попробовать.
«За столько лет на Красной поляне, конечно, тот прыжок, что разлетелся в Сети, не единственный мой опыт. Впервые я прыгнула в “бездну”, когда мне исполнилось 67 лет. Проезжала мимо парка, захотелось попробовать прыгнуть с высоты. Сначала “полетела” с 207 метров. Теперь вот позади и 210», — поделилась пенсионерка.
А все это — подготовка к главному прыжку с разбега. Листая ленту соцсетей, Тамара Чевардина увидела кадры, где девушка бежит по дорожке и, будто в бассейн, прыгает с обрыва.
«Я пришла в парк на “вышку” и заявила инструкторам о своем желании. Те ответили, что с первого раза такие трюки не делаются. Сначала нужно “взять” высоту в 210 метров, прыгнуть спиной и “вертолетиком”. Лишь только освоив все эти трюки, я смогу разбежаться как следует и на мгновение зависнуть в воздухе», — пояснила экстремалка.
Пенсионерка уверяет, что для нее этот опасный, казалось бы, прыжок — наслаждение. И рекомендует всем хоть раз попробовать. Даже подсказала сколько стоит билет на «аттракцион».
«Я два года работала, чтобы накопить нужную сумму — 15 тысяч рублей. Думала, что будет дороже, но я ни секунды не жалею о потраченных деньгах. После прыжка в честь моего праздника даже подарили фирменную кепку. Я отдала ее подруге, которая решила поддержать меня с моей затеей, хоть она жутко боится высоты. А двое моих детей и внуки узнали о случившемся уже постфактум. Я никому не сообщала о своих планах», — сказала Тамара Чевардина.
Кстати, перед прыжком женщина не консультировалась и с врачами.
«Я прохожу периодически медицинское обследование. Со здоровьем у меня все хорошо, а в рекомендациях докторов я не нуждаюсь», — заверила она.
Несмотря на свой возраст, Тамара Чевардина с 2019 года активно увлекается экстремальными видами развлечений. В прошлом году она поехала отдохнуть на море в Анапу и впервые поплавала с аквалангом.
«Под водой нужно было найти и собрать различные скульптуры. И я не нашла самую главную статуэтку. У меня заложило уши, я испугалась и вынырнула с 23-хметровой глубины, а скульптура была на 25 метрах», — сказала женщина.
Проснувшийся интерес к окружающему миру Чевардина связывает с освободившимся временем.
«В молодости, когда я училась в педучилище, ходила на плавание, волейбол, любила гонять на велосипеде и лыжах. Потом я работала, и дела занимали все время. Вышла замуж, родила детей, воспитала их, позже нянчилась со внуками. Некогда было подумать о своих желаниях. И только выйдя на пенсию, я осознала, что много чего в жизни-то и не попробовала. Теперь я “нагоняю” все упущенное», — призналась жительница.
В планах у нее, кроме предстоящего прыжка, полет на параплане. Удивительно, что все цели связаны с небом. Тамара Чевардина объяснила, почему ее манят облака.
«Это детская мечта — быть выше облаков. Узнать, что там за ними. Ребенком постоянно смотрела на небо. Когда умерла мама, мне было шесть лет. Помню, как в тот день я сильно плакала. Тогда какая-то женщина подошла ко мне и сказала, что моя мама теперь на небесах. С тех пор я любуюсь ими», — призналась Чевардина.
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