09:57 (мск), источник: МК.RU Волгоград
16-летняя волгоградка очаровала форум «Россия» на ВДНХ кокошниками ручной работы
Школьница из областного центра занимается изготовлением головных уборов.
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16-летняя волгоградка накануне представила на выставке эту уникальную продукцию.
Как сообщили создатели бренда эксклюзивных вещей, продукция мастериц из Волгограда прошла серьезный отбор. Тогда им было предоставлено право представить регион на выставке на ВДНХ. Работы произвели там прекрасное впечатление на гостей.
Добавим, что основательницей оригинальной торговой марки является 16-летняя волгоградка Алина Кулешова. Девушка изготавливает кокошники — это легкие веера из бумаги, венца, металлической ленты. Они пришиваются к волоснику или шапочке. Кокошник — традиционный головной убор замужних женщин, обязательно входит в русский народный костюм.
Выставка «Россия» открылась в Москве еще 4 ноября. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в первых мероприятиях на ВДНХ. Кстати, стенд региона сейчас один из самых популярных, многие гости фотографируются у копии скульптуры «Родина-мать зовет!».