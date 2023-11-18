10:00 (мск), источник: МК.RU Омск
На ВДНХ омский губернатор Хоценко подарил молодоженам «счастливый» ковер
На международной выставке-форуме «Россия» прошла свадебная церемония по традициям сибирских сторожилов.
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Глава Омской области подарил молодоженам особенный подарок. Подробности сообщили в региональном правительстве.
На крупнейшей в стране выставке на ВДНХ прошла серия свадебных церемоний. В День Омской области в столице России родилась новая семья: Ангелина Ваганова и Роман Ахтеньев сочетались браком по уникальным традициям сибирских старожилов, сообщили в региональном правительстве.
С созданием семьи молодоженов поздравил глава Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что найти вторую половину непросто, но еще сложнее — чтобы это было на долгие годы. Пожелав им долгой и интересной совместной жизни на омской земле, губернатор вручил паре подарок — ковер ручной работы. Его специально соткала по такому случаю мастерица Лилия Марченко из села Крестики Оконешниковского района.
Чтобы ваша семья была благополучной и счастливой, мы дарим вам «счастливый» ковер ручной работы. Старинный орнамент на этом ковре символизирует счастье.
Свадебный обряд проводился от сборов невесты и жениха до благословения родителей. Он сопровождался свадебными обрядовыми песнями, записанными в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда, в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Новая деревня» Омского музыкального училища (колледжа) им. В. Я. Шебалина.