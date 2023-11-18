Главное
Палестино-израильский конфликт
10:00 (мск), источник: МК.RU Омск

На ВДНХ омский губернатор Хоценко подарил молодоженам «счастливый» ковер

На международной выставке-форуме «Россия» прошла свадебная церемония по традициям сибирских сторожилов.

Глава Омской области подарил молодоженам особенный подарок. Подробности сообщили в региональном правительстве.

На крупнейшей в стране выставке на ВДНХ прошла серия свадебных церемоний. В День Омской области в столице России родилась новая семья: Ангелина Ваганова и Роман Ахтеньев сочетались браком по уникальным традициям сибирских старожилов, сообщили в региональном правительстве.

С созданием семьи молодоженов поздравил глава Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что найти вторую половину непросто, но еще сложнее — чтобы это было на долгие годы. Пожелав им долгой и интересной совместной жизни на омской земле, губернатор вручил паре подарок — ковер ручной работы. Его специально соткала по такому случаю мастерица Лилия Марченко из села Крестики Оконешниковского района.

Чтобы ваша семья была благополучной и счастливой, мы дарим вам «счастливый» ковер ручной работы. Старинный орнамент на этом ковре символизирует счастье.

Виталий Хоценко

Свадебный обряд проводился от сборов невесты и жениха до благословения родителей. Он сопровождался свадебными обрядовыми песнями, записанными в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда, в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Новая деревня» Омского музыкального училища (колледжа) им. В. Я. Шебалина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омичам посоветовали, что посмотреть с подростком: сериалы и фильмы, кото...
Условия никому не интересны: у омских перевозчиков нет нужных автобусов ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
демография