10:04 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Почти треть учителей в Молдове являются пенсионерами — глава Минобразования
Дан Перчун рассказал о проблемах, с которыми сталкивается система образования.
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КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В Молдове около 30% учителей в являются пенсионерами. Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун.
По его словам, одной из наиболее острых проблем является нехватка учителей, которая достигает 40% в случае преподавателей естественных наук.
«У нас очень большой дефицит учителей, у нас стареющий преподавательский состав. Сейчас мы восполняем этот дефицит за счет дополнительной нагрузки, что, безусловно, ведет к профессиональному выгоранию, снижению качества преподавания. Если говорить об уровне подготовки учащихся, его невозможно обеспечить без кардинального решения проблемы нехватки преподавателей, с одной стороны, за счет привлечения новых специалистов, а с другой — за счет сохранения тех, кто в системе», — цитирует заявление министра Radio Moldova.
Ранее министр образования отмечал, что в настоящее время в Молдове не хватает около двух тысяч педагогов.