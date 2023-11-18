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10:04 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Почти треть учителей в Молдове являются пенсионерами — глава Минобразования

Дан Перчун рассказал о проблемах, с которыми сталкивается система образования.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В Молдове около 30% учителей в являются пенсионерами. Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун.

По его словам, одной из наиболее острых проблем является нехватка учителей, которая достигает 40% в случае преподавателей естественных наук.

«У нас очень большой дефицит учителей, у нас стареющий преподавательский состав. Сейчас мы восполняем этот дефицит за счет дополнительной нагрузки, что, безусловно, ведет к профессиональному выгоранию, снижению качества преподавания. Если говорить об уровне подготовки учащихся, его невозможно обеспечить без кардинального решения проблемы нехватки преподавателей, с одной стороны, за счет привлечения новых специалистов, а с другой — за счет сохранения тех, кто в системе», — цитирует заявление министра Radio Moldova.

Ранее министр образования отмечал, что в настоящее время в Молдове не хватает около двух тысяч педагогов.

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