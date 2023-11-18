10:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Перми подписал постановление о передаче ТЮЗа в краевую собственность
Пермский театр исключат из реестра муниципального имущества города до 31 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о безвозмездной передаче МАУК «Пермский театр юного зрителя» в государственную собственность Пермского края.
В постановлении говорится, что подписание актов приема-передачи театра в краевую собственность необходимо провести до 31 декабря 2023 года. В течение двух недель с момента прекращения участия городских властей в качестве учредителя ТЮЗа необходимо представить в департамент имущественных отношений администрации Перми письменное заявление об исключении театра из реестра муниципального имущества.
За оставшееся время руководству Пермского ТЮЗа предстоит перезаключить трудовые договора с работниками театра, подготовить документы для изменения данных в ЕГРН в связи со сменой собственника недвижимого имущества.
Постановление главы города вступает в силу со дня его опубликования, 17 ноября.
Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать передачу ТЮЗа в краевую собственность весной этого года в ответ на открытое письмо театра. Краевые власти отмечали, что театр способен решать задачи, поставленные на государственном уровне, по работе с молодежью и подрастающим поколением.