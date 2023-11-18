10:19 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Двух контрактников, погибших на СВО, похоронят в Ирбите
В Ирбите 20 ноября простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации.
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«И снова приходят в Ирбит печальные новости о земляках, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За последние три недели мы потеряли двоих», — рассказал глава города Николай Юдин. Искренние соболезнования родным и близким героев, добавил он.
Уроженец Ирбита Павел Чехомов погиб в конце октября.
«Павел родился в Ирбите в 2001 году, учился в средней школе № 8. Окончил Екатеринбургский энергетический техникум. В 2021 году был призван в армию, он служил в роте почетного караула. После службы проживал в Екатеринбурге. Оттуда в октябре 2023 года он ушел служить по контракту», — рассказал Николай Юдин.
Второй погибший — Михаил Абашев — подписал контракт в апреле этого года, а в начале ноября — погиб. После службы в армии он трудился на заводе в Ирбите, затем переехал в Нижний Тагил, работал в автосервисе. У него трое взрослых детей.
Церемония прощания с бойцами пройдет в Ирбите в понедельник, 20 ноября. Она состоится в зале «Рай», с Павлом простятся в 11:00, с Михаилом — в 13:00.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в столице Урала 11 ноября простились с 44-летним добровольцем Алексеем Шишигиным, погибшим 19 октября в ходе спецоперации. Его убили, когда он выносил с поля боя раненого, рассказали родственники погибшего.