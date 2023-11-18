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10:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане планируют отменить запрет для женщин водить большие автобусы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минтранс разработал и выставил на общественное обсуждение проект закона, которым планируется отменить запрет для женщин водить автобусы, у которых больше 14 посадочных мест, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На данный момент законодательство разрешает женщинам управлять грузовыми автомобилями или автобусами категорий «C» или «D», однако грузоподъемность автомобилей не должна превышать 2,5 тонны, а количество пассажиров в автобусе — 14.

В документе отмечается, что сейчас современные автобусы и электробусы, которые используются для пассажирских перевозок, отличаются простотой в управлении. Кроме того, наличие гидравлического рулевого управления (гидроусилителя руля) позволяет женщинам не прилагать чрезмерных усилий и физических нагрузок при управлении транспортным средством.

Эта мера также оправдана с точки зрения международного опыта. Например, в США работает свыше 175 тысяч водителей автобусов, из которых 48,9 процента — женщины. Кроме того, что из 2500 тысяч водителей организации ESHOT, предоставляющей услуги общественного транспорта в Измире (Турция), 200 — женщины.

Обсуждение документа продлится до 2 декабря 2023 года.

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В Узбекистане планируют отменить запрет для женщин водить большие автобусы
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