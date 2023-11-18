В Узбекистане планируют отменить запрет для женщин водить большие автобусы

На данный момент законодательство разрешает женщинам управлять грузовыми автомобилями или автобусами категорий «C» или «D», однако грузоподъемность автомобилей не должна превышать 2,5 тонны, а количество пассажиров в автобусе — 14.
В документе отмечается, что сейчас современные автобусы и электробусы, которые используются для пассажирских перевозок, отличаются простотой в управлении. Кроме того, наличие гидравлического рулевого управления (гидроусилителя руля) позволяет женщинам не прилагать чрезмерных усилий и физических нагрузок при управлении транспортным средством.
Эта мера также оправдана с точки зрения международного опыта. Например, в США работает свыше 175 тысяч водителей автобусов, из которых 48,9 процента — женщины. Кроме того, что из 2500 тысяч водителей организации ESHOT, предоставляющей услуги общественного транспорта в Измире (Турция), 200 — женщины.
Обсуждение документа продлится до 2 декабря 2023 года.