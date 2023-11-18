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10:25 (мск), источник: МК.RU Казань

Цены на бензин в Татарстане остаются прежними

В прошедшую неделю по республике цены на бензин держатся на прежнем уровне, сообщает Татарстанстат.

Источник: Reuters

АИ-92 сохранил цену 49,54 рубля, АИ-95 — 53,34 рубля, АИ-98 и выше — 66,01 рубля. Цена дизтоплива — на уровне 59,61 рубля.

Татарстанстат сравнивает стоимость бензина недели 30 октября — 7 ноября текущего года с декабрьскими показателями. С начала года АИ-92 стал дороже на 8%, АИ-95 — на 8,4%, АИ-98 — на 9,38%, дизтопливо — на 10,05%.

С 17 ноября в России прекратило действовать ограничение на экспорт топлива. Минэнерго сообщало, что удалось добиться снижения цен на фоне летнего скачка, созданы необходимые запасы бензина для внутреннего рынка.

Меры по сдерживанию цен на топливо в стране были приняты по поручению Президента России.

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