10:36 (мск), источник: "Российская газета"
В Петербурге встретили последние автобусы из Финляндии
В ночь на 18 ноября на автовокзал Петербурга прибыли последние рейсовые автобусы из Хельсинки и Иматры.
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Их пассажиры успели пройти пограничный и таможенный контроль на границе до вступления в силу решения Финляндии о закрытии четырех ближайших к Петербургу пограничных пунктов пропуска. С 18 ноября автобусное сообщение из Северной столицы с финскими городами полностью приостановлено.
Власти Финляндии под предлогом борьбы с незаконной миграцией пошли на беспрецедентный в новейшей истории двусторонних отношений шаг и в ночь на 18 ноября закрыли четыре самых крупных пограничных перехода на границе с Россией. Именно на них приходился основной объем изрядно обмелевшего в последние два года приграничного трафика. Закрытие ближайших к Санкт-Петербургу финских пунктов пропуска парализовало автобусное сообщение между двумя странами, остававшееся единственным доступным вариантом перемещения через границу для российских граждан, у которых нет автомобиля с иностранными госномерами. Финские граждане также оказались отрезаны от краткосрочных поездок в Россию.
По решению Хельсинки с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года (этот срок может быть продлен) для пассажирского и грузового сообщения закрыты три пограничных перехода, ведущих к Выборгскому району Ленинградской области: Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное) и Иматра (Светогорск); также закрыт финский погранпереход Ниирала (с российской стороны — Вяртсиля) в сторону Сортавальского района Карелии. Под «заморозку» пока не попали четыре других финских пограничных пункта, ведущие на север Карелии и в Мурманскую область. По информации финляндской стороны, пункты пропуска Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йоосеппи останутся открытыми, а таможенные органы в этих местах будут работать в обычном режиме.
Но это никак не спасет ситуацию для пассажирских автобусных перевозок между Северной столицей России, столицей Финляндии и наиболее популярными у россиян приграничными городами соседней страны. Дело в том, что расстояние по дороге от Санкт-Петербурга до ближайшего теперь российского пункта пропуска Люття вблизи Костомукши, смежного с финским пунктом Вартиус, составляет 930 километров — это порядка 12 часов пути, после чего придется проехать еще примерно 650 километров по Финляндии до Хельсинки. В автобусе придется провести почти сутки.
Для сравнения: по обычной трассе путь на автобусе между Петербургом и Хельсинки занимал 7−8 часов. К тому же таможенное оформление на российских многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) Торфяновка, Брусничное и Светогорск организовано в круглосуточном режиме, а на МАПП Люття таможня работает по расписанию: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00; пятница-воскресенье с 09:00 до 19:00. Все это в комплексе делает очень маловероятным перенаправление автобусных перевозок из Петербурга в Финляндию через север Карелии.
Три работавших в этом секторе рынка транспортные компании проинформировали своих клиентов о приостановке на неопределенный срок автобусного сообщения с Суоми. Последние рейсы туда и обратно были выполнены во второй половине суток в пятницу, 17 ноября. В течение этого дня, чтобы удовлетворить взлетевший на плохих новостях спрос, компании назначили несколько дополнительных рейсов между Петербургом и Хельсинки в оба конца, но уже были вынуждены отменить все ночные рейсы через границу.
В пресс-службе АО «Евролайнс» (российское представительство компании Lux Express Group) «Российской газете» сообщили, что всем клиентам, для которых оказались недоступны оплаченные ранее поездки на линии между Петербургом и Хельсинки, предложено поменять билеты на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином и Ригой) либо получить ваучер на бесплатную поездку на автобусах Lux Express. Он будет действителен в течение полутора лет с момента выдачи, а его денежный номинал соответствует той сумме, которая была потрачена на купленный ранее билет.
«В обоих случаях мы предлагаем заполнить специальную форму на сайте, — уточнили в пресс-службе. — Также можно обратиться в наш клиентский офис — по телефону, электронной почте или лично». В компании добавили, что «если на наших линиях, связывающих Петербург с Таллином и Ригой, в какой-то момент мы увидим высокий спрос, то будем готовы добавить дополнительные отправления».
В транспортной компании «Совавто», также возившей пассажиров в Финляндию, выразили готовность вернуть людям деньги за несостоявшиеся поездки. «Вы получите возможность вернуть средства за приобретенные билеты на даты с 17.11.2023 в 23:25 до 18.02.2024 или использовать их позже в случае изменения ситуации», — говорится в письме, разосланном клиентам «Совавто». Отвечая на заданные в паблике перевозчика вопросы о возможности пустить автобусы объездными путями, в компании ответили: «Мы пока не планируем осуществлять перевозки через северные пограничные пункты и через Таллин».
Компания ECOLINES, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, предложила пассажирам, купившим билеты на автобусы Петербург — Хельсинки и Хельсинки — Петербург, самостоятельно на сайте перевозчика перерегистрировать их на рейсы Петербург — Таллин и Таллин — Петербург. Тем временем в паблике компании пользователи обратили внимание на то, что на эстонском направлении стоимость поездки существенно ниже, а значит замена неравнозначна, к тому же из Таллина до Хельсинки все равно надо добираться на пароме или самолетом. «У меня билет на 11.12.23 в Хельсинки. В Таллин мне НЕ нужно, как вернуть деньги за неоказанную услугу? Вы только говорите про обмен, но обмен меня не интересует! Сделайте возврат!», — призывает перевозчика пользователь Диана Г.
После закрытия ближайших к Петербургу пограничных переходов Финляндии самым близким (150 км по трассе) сухопутным путем в ЕС остается дорога через Ивангород — Нарву. При наличии соответствующих документов со стороны Ленинградской области в Эстонию и в обратном направлении можно въехать на автотранспорте (но только не с российскими номерами), в том числе на автобусе, или перейти государственную границу пешком. Правда, и здесь проблемы начнутся уже скоро. С 1 февраля 2024 года по решению правительства России грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» будет временно закрыт на реконструкцию, за исключением его пешеходной составляющей. Работы продлятся два-три года. Поэтому уже с февраля для пересечения границы с Эстонией придется ехать в Псковскую область.
Впрочем, еще до этой даты граница может закрыться с эстонской стороны — под тем же самым предлогом «защиты от незаконной миграции», который уже использовали финские власти. Такие заявления уже сделали официальные лица в Таллине. К аналогичным мерам может прибегнуть и Норвегия, граничащая с Россией в Заполярье. И тогда занавес с западной стороны опустится полностью.