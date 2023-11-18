10:38 (мск), источник: АиФ Самара
В самарской мэрии рассказали, как будут решать транспортные проблемы
Для поддержки транспортной отрасли планируют ежегодно увеличивать финансирование примерно на 200 млн рублей.
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Эти средства направляют на текущие расходы: зарплату сотрудникам, а также на обновление подвижного состава.
В мэрии Самары сообщили, что этом году автобусный автопарк обновили 50 автобусами.
А В ТТУ полностью обновили 32 вагона из 50. В управлении расширяют парк благодаря приобретенным в лизинг трамваям. В планах — модернизация старых вагонов Tatra Т3. В них не только полностью обновят отделку салона, но и заменят ходовые детали. Первые вагоны планируют обновить уже к марту 2024 года.
В планах городских властей и обновление транспортной инфраструктуры. К примеру, ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой планируют начать уже следующей весной.