10:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Актёр из Кузбасса снялся в сериале «Полярный» на телеканале ТНТ
Сергей Черданцев получил роль в третьем сезоне проекта.
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Кузбасский актёр Сергей Черданцев снялся в третьем сезоне популярного на ТНТ сериала «Полярный». Об этом сообщает NGS42.RU.
Известно, что артист получил роль добродушного полицейского, оперативника Вовчика Трофимова. По словам самого Сергея, его герой больше всего любит свою супругу и торты.
Черданцев также рассказал, что не забывает о своём родном городе, Ленинске-Кузнецке, и вспоминает места, которые часто посещал в детстве.
«ДК им. Ярославского — там начал заниматься народными танцами с 4 до 10 лет. Потом в ЦДК с 10 до 15 лет танцевал техно и брейк-данс, а дальше там же в 17 лет пошел в театральную студию. Стадион “Шахтер” — там с 15 до 17 лет играл в хоккей с мячом в юношеской команде», — рассказал актёр.
Отметим, что первая серия «Полярного» выйдет в эфир уже 20 ноября в 20:00.