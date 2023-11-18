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Палестино-израильский конфликт
10:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасские власти хотят построить дорогу до Шерегеша через Междуреченск

В будущем Горную Шорию планируется объединить со стороны Хакасии и Алтайского края.

Через Междуреченск до Шерегеша хотят построить дорогу. Об этом журналистам сообщил Сергей Цивилев.

Строительство дороги оценивается в 30 млрд рублей. Также в планах властей полностью соединить Горную Шорию со стороны Хакасии и Алтайского края. С этими регионами уже подписаны соглашения о проектировании дорог. До 2025 года проект должны закончить. Губернатор сказал, что если на дороги выделят федеральные деньги, то регион быстрее войдет в строительство.

Также сегодня в Шерегеше открыли объездную дорогу мимо посёлка до сектора Б. Продолжают строить и дорогу до сектора Е, которую сильно размывало летом от дождей, что увеличило сроки сдачи.

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