10:58 (мск), источник: АиФ Крым
Овощи не виноваты! Почему в Крыму растёт «индекс борща»
За год борщ подорожал во всех регионах, не стал исключением и Крым. Из-за чего именно самое популярное первое блюдо стало дороже, узнали krym.aif.ru.
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Нагляднее всего изменение цен видно в конечном продукте. Поэтому так популярны разные индексы холодца, гамбургера, под Новый Год — салата оливье и «селёдки под шубой». Ну, а традиционный критерий благосостояния измеряется в кастрюле борща. Небольшой, на четыре порции: как раз одной семье на обед.
За год борщ подорожал во всех регионах. Не стал исключением и Крым. Но как раз овощи борщевого набора на итоговую стоимость продукта практически не оказали влияния. Из-за чего именно самое популярное первое блюдо стало дороже, узнали krym.aif.ru.
Усмирение морковки.
Борщевой набор вполне мог бы претендовать на звание символа стабильности в Крыму. Цены на «великолепную пятёрку»: картофель, капусту, свёклу, морковь и лук остаются более или менее постоянными.
Случалось, конечно, что цены на одну или две составляющих борщевого набора вдруг взбрыкивали. Например, летом 2021 года вдруг «золотыми» стали морковь и свёкла. Морковь вообще внезапно подорожала в три раза, крымчане отмечали цены в 90 и даже 112 рублей за килограмм. Осенью того же года цены на картофель в Крыму поднялись с 35−39 до 60 и более рублей за килограмм. Крупная партия овощей, завезённая в Крым, положение исправила в считанные дни.
Весной 2023-го звездой прилавков вдруг стал репчатый лук, цены на него выросли до 100−120 рублей за килограмм. И спустились вниз в июне.
В целом же крымские власти за доступностью борщевого набора следят внимательно. Недавно в выездном мониторинге принял участие глава Совмина РК Юрий Гоцанюк. Он сообщил, что в Сакском и Красногвардейском районах выявлены факты превышения цен на овощи борщевого набора.
Кастрюльный рейтинг.
«АиФ-Крым» рассчитали стоимость кастрюли борща по классическому рецепту, используемому при выведении такого рода рейтингов. В нём для бульона используется говядина. Борщ оказался «наваристым»: 337 рублей за кастрюлю.
Средняя стоимость любимого первого блюда по стране, по данным Росстата, составила в середине этого года 315 рублей.
Сайт индекс-борща.рф предлагает эконом-вариант: из курицы. Такое блюдо в Крыму можно сварить за 223 рубля. Тем более, что именно в Крыму курица и её «запчасти» взлетели в цене до немыслимых высот. Так, стоимость тушки остаётся на уровне 240−260 рублей за килограмм.
Кстати, глава Крыма Сергей Аксёнов про куриную историю сказал так: «Дальнейшего роста цен на куриное мясо не ожидается. Решения принимаются в том числе на федеральном уровне».
Самая уязвимая составляющая борща — мясо. За пять последних лет стоимость говядины в Крыму выросла с 337 ₽/кг до 523 ₽/кг в ноябре этого года. Свинина (373 ₽/кг) в республике сейчас почти на равных конкурирует с куриным мясом.
Ноябрьские цены на борщевой набор в Крыму, руб/кг:
|Овощи
|2014
|2016
|2018
|2020
|2022
|2023
|Морковь
|16
|26
|26
|24
|25
|39
|Картофель
|21
|27
|30
|25
|35
|34
|Капуста
|16
|29
|25
|27
|34
|33
|Лук репчатый
|15
|28
|24
|27
|24
|33
|Свекла
|16
|21
|25
|25
|25
|32
По данным Крымстата и Министерства промышленной политики РК.